عدد المرضى بفيروس كورونا ذوي الأعراض الخطيرة يرتفع إلى 612

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ارتفع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في كوريا ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار 26 خلال يوم واحد ليصل إلى 612 مريضا أمس،وهو ما يعد رقما قياسيا، كما زاد عدد الوفيات بمقدار 39 حالة وفاة، ليبلغ عددها التراكمي 3 آلاف و401.ورغم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 3 آلاف و938 حالة بانخفاض إلى ما دون مستوى 4 آلاف، إلا أنه مازال يمثل ثاني أكبر عدد يتم تسجيله منذ اندلاع الوباء في كوريا.ومن ناحية أخرى، تجاوزت نسبة انشغال أسرّة المرضى ذوي الحالات الخطيرة 71% في جميع أنحاء البلاد، وبلغت النسبة في منطقة العاصمة الكبرى 84%.كما تدهور وضع الحجر الصحي في المدارس الكورية خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بين طلاب المدارس في مختلف أرجاء البلاد، ألفيْن و790 حالة، وهو الأكبر حتى الآن.وطلبت الحكومة الكورية مرة أخرى من الطلاب تلقي التطعيمات المضادة للفيروس، بعد أن أكدت نتيجة بحث انخفاض نسبة الإصابات بين الطلاب في الصف الثالث الثانوي ذوي النسبة العالية من التطعيم بالمقارنة مع الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي.