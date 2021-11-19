وزارة الدفاع تحذر من تعديل قانون الخدمة العسكرية

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه ينبغي التزام الحذر فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يسمح للعاملين في مجال الثقافة والفن والذين ساهموا في زيادة المصالح الوطنية، بما في ذلك فرقة "بي تي إس"، بأداء خدمة بديلة.وقال الناطق باسم الوزارة "بو سُنغ تشان" اليوم إن الوزارة يتوجب عليها الوضع في الاعتبار العديد من متغيرات الأوضاع، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مشكلة الانخفاض الحاد في عدد السكان، وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعي.كما أكد على أهمية المساواة في تنفيذ الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحا أن الوضع في الاعتبار مختلف الظروف يُصعّب توسيع نطاق المستفيدين من الإعفاء من الخدمة ليشمل العاملين في الفن والرياضة، وهو ما يوجب التزام الحذر.ويذكر أن لجنة مراجعة مشروعات القوانين التابعة للجنة الدفاع البرلمانية تناقش اليوم مشروع تعديل القانون.ويسمح القانون الحالي بإدراج أولئك الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة من بين ذوي المهارات في مجال الفن والرياضة، والتي تم تحديدها بمرسوم رئاسي، في قائمة المستفيدين من الإعفاء.لكن المرسوم التنفيذي لقانون الخدمة العسكرية لا يشمل مجال الثقافة الشعبية، وبالتالي فإن الفنانين العاملين في مجال الثقافة الشعبية مثل فرقة "بي تي إس"، لا يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية، ولذلك يشمل مشروع تعديل القانون إدراج الفن الشعبي في مجال الفن والرياضة.