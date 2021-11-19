الرئيس الكوري يطالب بوضع قواعد جديدة لمنع التمييز

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه يتوجب التركيز على بناء قواعد جديدة لحقوق الإنسان وفقا للتغيرات العصرية.جاء ذلك بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مجلس حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حيث أوضح أن كوريا لم تضع قانونا إطاريا خاصا لحقوق الإنسان وحظر التمييز قبل 20 عاما مشيرا إلى وجود حدود بسبب إدراج قواعد حقوق الإنسان في قانون مجلس حقوق الإنسان.وشدد الرئيس على أهمية التعامل مع هذه المسألة لتصبح كوريا دولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى ضرورة سن قانون لحظر التمييز، وهو ما يشهد جدلا كبيرا بين الأوساط الاجتماعية والدينية إلى جانب الدائرة السياسية.وجاءت تصريحات الرئيس في مراسم خاصة أقيمت بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، صباح اليوم في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول.وقال الرئيس في كلمته إنه يتوجب على مجلس حقوق الإنسان أن ينتقد سياسات الحكومة ويطالب ببدائل في بعض الأحيان، مؤكدا على أن الحكومة ستضمن استقلالية مجلس حقوق الإنسان بشكل صارم.وأشار إلى أن الطريق نحو بناء مجتمع يتم فيه احترام حقوق الإنسان ليس له نهاية، مشددا على أنه يتم ضمان حقوقنا بشرط ضمان حقوق الآخرين.