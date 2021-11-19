توصيل الأطعمة بطائرات الدرون في جنوب جولا

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نجحت إدارة منطقة "كو هُنغ" في مقاطعة جنوب جولا في تحقيق مشروع نقل الأطعمة بطائرات الدرون بشكل عملي.ويذكر أن المقاطعة تضم العديد من الجزر التي يتطلب نقل المواد إليها استخدام الطائرات بدون طيار.وفي تجربة أخيرة نجحت طائرة درون ذات 6 مراوح ويبلغ وزنها 20 كيلوغراما في نقل بعض الأطعمة والمشروبات إلى جزيرة "دوك لايانغ" التي تبعد 4 كيلومترات عن الساحل.واستغرقت عملية النقل ربع ساعة فقط، وهو ما يعني أنه سيكون بالإمكان توصيل الأطعمة لسكان تلك الجزر في المستقبل القريب.وتخطط إدارة المنطقة لتوسيع خدمة الدرون لتشمل نقل المواد الطبية الطارئة إلى سكان الجزر الذين يواجهون صعوبات في زيارة المستشفيات أو الصيداليات، كما تنوي إجراء ما يصل إلى خمسين تجربة في هذا الشأن، في خمس جزر تابعة لها حتى العام القادم.وفي الوقت نفسه، تركز إدارة المنطقة جهودها على إنشاء مجمع متخصص للبحث والتطوير في تكنولوجيا طائرات الدرون من خلال جمع الشركات الموجودة في مركز كو هُنغ للدرون.