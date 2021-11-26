المحلية السلطات الصحية تؤكد أهمية تقييد المخالطة في ديسمبر لمنع تفشي العدوى

شددت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" على الحاجة إلى إعادة تشديد القيود على المخالطة بين الأفراد خلال شهر ديسمبر القادم، عندما يتم تحديد موعد الجرعات المعززة لكبار السن.

وصرحت "جونغ" بذلك خلال اجتماع للجنة الصحة البرلمانية أمس الخميس، حيث قالت إن الحكومة تهدف إلى استكمال التطعيمات الإضافية للذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما خلال شهر ديسمبر، مشيرة إلى الحاجة الملحة لذلك نظرا للمخاطر المتزايدة لإصابتهم بالعدوى الاختراقية.

وتحدثت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض عن التحديات القادمة التي تواجه السلطات الصحية في التعامل مع عودة تفشي الفيروس في الأسابيع الأربعة القادمة، حتى تصبح البلاد أكثر مناعة ضد المرض من خلال الجرعات المعززة.

وأشارت إلى أن المحادثات ستجرى بين الوكالات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، بشأن الإجراءات التي يمكن وضعها لتقليل المخالطة بين المواطنين.



