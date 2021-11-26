السياسية كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون في الطاقة والموارد

اتفقت كوريا الجنوبية وأوزبكستان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والموارد.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة يوم الخميس إن الاتفاق تم خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في سيول في وقت سابق من أمس الخميس.

وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة والطاقة "مون سونغ أوك"، و"ساردور أومورزاكوف" نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

وخلال المحادثات، قيّم الجانبان أداء مركز الأبحاث الكوري الجنوبي الأوزبكي للمعادن النادرة والسبائك، والذي تم إنشاؤه بعد زيارة "مون" إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في أبريل من عام 2019.

واتفقا على البحث عن نماذج التعاون المحتملة التي تجمع بين الموارد الجوفية الغنية في أوزبكستان وتقنيات المعالجة المتقدمة في كوريا الجنوبية.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في التطوير المشترك لنظام معلومات الطبية ومعلومات المستشفيات، وفي قطاعي الاقتصاد الرقمي والأخضر.

