زيادة ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية

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زادت ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة السابقة.ووفقا لما ذكرته وزارة الأراضي اليوم الجمعة، امتلك الأجانب 256.7 كيلومتر مربع من الأراضي في كوريا الجنوبية حتى نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.4 كيلومتر مربع عن نهاية ديسمبر من العام الماضي.ويمثل ذلك الرقم 0.26% من إجمالي مساحة الأراضي في كوريا الجنوبية.وزادت قيمة الأراضي المملوكة للأجانب بنسبة 0.6% لتصل إلى 31.69 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.وتصدر المواطنون الأمريكيون جميع الجنسيات من حيث الملكية، حيث امتلكوا 53.3% من جميع الأراضي المملوكة للأجانب. وجاء المواطنون الصينيون بعد ذلك بنسبة 7.9%، وتلاهم الأوربيون بنسبة 7.1%، واليابانيون بنسبة 6.5%.وبحسب المنطقة، استحوذت مقاطعة "كيونغ كي" على 18.2% من جميع الأراضي المملوكة للأجانب في كوريا الجنوبية.