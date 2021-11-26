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السياسية

سفير كوريا في بكين يبحث قضايا شبه الجزيرة الكورية مع مسؤول صيني كبير

Write: 2021-11-26 10:52:10Update: 2021-11-26 10:53:26

سفير كوريا في بكين يبحث قضايا شبه الجزيرة الكورية مع مسؤول صيني كبير

Photo : YONHAP News

التقى سفير كوريا الجنوبية لدى الصين "جانغ ها سونغ" مع الدبلوماسي الصيني رفيع المستوى "يانغ جيتشي" لمناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية.
ووفقا لسفارة كوريا الجنوبية في الصين، التقى السفير "جانغ" مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يوم أمس الخميس في بكين، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين، قبيل الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم.
وقالت السفارة إن المسؤوليْن تبادلا أيضا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا شبه الجزيرة الكورية.
وبحسب وكالات الأنباء الصينية، دعا "يانغ" البلدين إلى اغتنام فرصة الذكرى الثلاثين لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى والاتصالات الاستراتيجية، وتوسيع التعاون والتبادلات لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.
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