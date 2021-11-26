الاتحاد الأوربي يقيد عمل شركة الطيران الكورية الشمالية في مجاله الجوي

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فرض الاتحاد الأوربي قيودا على عمل شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو"، وحظر عملها في الدول الأوربية، للعام الحادي عشر على التوالي.ووفقا لقائمة السلامة الجوية بالاتحاد الأوربي اليوم الجمعة، قررت المفوضية الأوربية حظر جميع طائرات "إير كوريو" باستثناء طائرتين روسيتي الصنع من طراز "تي يو-204" من العمل في المجال الجوي الأوربي.وتقوم المفوضية الأوربية بانتظام بتحديث قائمة السلامة الجوية، وهي قائمة تشمل شركات الطيران التي تخضع لقيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوربي لأنها لا تلبي معايير السلامة الدولية.وقد حظر الاتحاد الأوربي شركة "إير كوريو" من العمل في المجال الجوي الأوربي منذ عام 2006، لكنه رفع الحظر جزئيا في عام 2010، عندما اشترت شركة الطيران الكورية الشمالية طائرتين من روسيا.