رئيس البرلمان يطلب دعم مرشحة كوريا لرئاسة منظمة العمل الدولية

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التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "بارك بيونغ صوك" برئيس منظمة العمل الدولية، وطلب دعمه لتولي كوريا الجنوبية قيادة منظمة العمل الدولية.ووجه رئيس البرلمان "بارك" الدعوة خلال اجتماع مع المدير العام "غاي رايدر" أمس الخميس في مدينة جينيف السويسرية، حيث يقع مقر المنظمة.وتتنافس وزيرة الخارجية الكورية السابقة "كانغ كيونغ هوا" على هذا المنصب، ومن المقرر إجراء الانتخابات في مارس القادم. وفي حالة انتخابها، ستكون "كانغ" أول شخص من آسيا وأول امرأة تشغل منصب رئيس منظمة العمل الدولية.وفي الاجتماع مع رئيس منظمة العمل الدولية الحالي، قال "بارك" إنه في عصرنا الجاري الذي يتطلب الانتقال إلى العدالة، يحتاج العالم إلى معالجة قضايا العمل التي تتعلق بالشباب والفئات الضعيفة أكثر من أي وقت مضى. وأكد على أن "كانغ" ستكون "صوت من لا صوت لهم"، وأنها يمكنها الدفاع عن حقوق الضعفاء.وردا على ذلك، قال "رايدر" إنه بصفته المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية يجب أن يتخذ موقفا محايدا، لكنه أكد أنه عمل مع "كانغ" في جينيف ويدرك جيدا مؤهلاتها وقدراتها.