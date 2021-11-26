سيول تقول إنها تحقق تقدما ملموسا مع واشنطن في إعلان نهاية الحرب

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد "لي إين يونغ" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحرزان بعض التقدم الملموس في مفاوضات إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وصرح الوزير بذلك أمس الخميس في أحد الفنادق في سيول، خلال حدث للمعهد الوطني لتعليم التوحيد، حيث أوضح أن إعلان نهاية الحرب هو إجراء فعال من شأنه أن يهيئ مدخلا للسلام في شبه الجزيرة الكورية ويمهد الطريق لنزع السلاح النووي.وجاءت هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن البلدين بصدد إنهاء المناقشات حول وثيقة إعلان نهاية الحرب، وأنهما يسعيان إلى تحديد موعد وكيفية عرض الاقتراح على كوريا الشمالية.وقال الوزير إن شبه الجزيرة الكورية تقف عند مفترق طرق حاسم بين بدء الطريق إلى السلام أو الدخول إلى طريق مسدود.وتعهد ببذل قصارى جهده حتى نهاية فترة مهامه من اجل ضمان استمرار عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، في ظل الوضع المتغير باستمرار.