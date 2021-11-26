مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي يقرر توسيع الزيارات الميدانية إلى بان مون جوم

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي تحت إشراف مستشار الأمن القومي "صو هون" اليوم الجمعة، حيث استعرض الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها.واتفق أعضاء اللجنة على أن الزيارات الميدانية إلى منطقة "بان مون جوم" الحدودية مع كوريا الشمالية التي سيتم استئنافها يوم 30 من هذا الشهر سوف تتيح فرصة جيدة لتجربة الواقع في شبه الجزيرة الكورية ومستقبل السلام فيها، وقرروا توسيع زيادة فرصة الزيارات تماشيا مع استعادة الحياة الطبيعية من آثار جائحة كورونا على مراحل.تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيارات كان قد تم وقفها بسبب انتشار الفيروس في الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، ثم تم استئنافها جزئيا في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تمت إعادة وقفها مع تعزيز نظام التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى له في منطقة العاصمة الكبرى في شهر يوليو الماضي.من ناحية أخرى، جرت في الاجتماع مناقشة الشؤون المتعلقة بعقد مؤتمر حفظ السلام الوزاري للأمم المتحدة لعام 2021 في سيول الشهر القادم.واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في مجال تعزيز أنشطة حفظ السلام للأمم المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الطبية.