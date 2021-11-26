البرلمان يفشل في الاتفاق حول تعديل قانون الخدمة العسكرية

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ناقشت لجنة مراجعة مشروعات القوانين، التابعة للجنة الدفاع البرلمانية، مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الذي يسمح لفناني الثقافة الشعبية الذين ساهموا في زيادة المصالح الوطنية بأداء الخدمة البديلة بدلا من الخدمة العسكرية، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق في هذا الشأن.جاء ذلك وسط مطالبات بأن يشمل القانون أعضاء الفرق الفنية للكي بوب مثل "بي تي إس" التي ساهمت كثيرا في تعزيز مكانة كوريا الجنوبية من خلال فوزها بثلاث جوائز في مراسم الموسيقى الأمريكية لتوزيع الجوائز والتي تعد واحدة من أهم ثلاث جوائز موسيقية هناك.ولكن هناك آراء كثيرة تعارض تعديل القانون، مشيرين إلى الصعوبات في وضع معايير موضوعية مثل الأولمبياد والمسابقات الموسيقية واحتمال حدوث جدل مع فناني الثقافة الشعبية الآخرين بمن فيهم الممثلون.كما أشاروا إلى مسألة الحرمان النسبي الذي يمكن لفئة الشباب، الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية، الشعور به.كما أعربت وزارة الدفاع عن معارضتها لتعديل القانون، وقالت إنه يتوجب اتخاذ الحذر منه.ونتيجة لذلك، قرر نواب البرلمان من المعسكرين الحاكم والمعارض مواصلة المناقشات ذات الصلة، بما في ذلك عقد جلسات مفتوحة للاستماع.وإذا لم يتم تعديل قانون الخدمة العسكرية الحالي، فسوف يتم تأجيل موعد أداء الفنان "جين" ضمن الفرقة والمولود في عام 1992، للخدمة العسكرية من العام القادم ليؤديها في عام 2023.