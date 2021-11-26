الكشف عن ميوزيك بانك مع المحتويات الكورية اليوم في 114 دولة

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تم الكشف اليوم عن مسرح للكي بوب باستخدام الواقع المعزز والواقع الممتد وغيرهما من تقنيات المحتويات المتقدمة أمام عشاق الموجة الكورية "هالليو" في 114 دولة.وصرحت مؤسسة كي بي إس واللجنة الكورية لتنمية المحتويات بأنه تم الكشف عن مسرح الكي بوب باستخدام تقنيات المحتويات المتقدمة في برنامج "ميوزيك بانك" الذي تم بثه اليوم.تجدر الإشارة إلى أن برنامج اليوم المعنون بـ"ميوزيك بانك مع المحتويات الكورية" يتم بثه بثا حيا اليوم في 114 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين، عبر قناة كي بي إس رقم 2، وقناة كي بي إس ورلد، وقناة كي بي إس ورلد على يوتيوب.ويشارك في عرض اليوم 18 فرقة تقود الكي بوب بما في ذلك فرقتا "إس إف ناين" و"مونستر إكس" والفنانة "هوا سا" والفنان "جانغ او هيوك"، وفرقتا "ويكي ميكي" و"سكريت نامبر".الجدير بالذكر أن تطبيق كي بي إس لتقنية الواقع الممتد على هذا البرنامج الموسيقي المنتظم يأتي لأول مرة.وبدءا من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، يتم بث برنامج "ستيدج دبليو" بواسطة كي بي إس ورلد في 114 دولة حول العالم، ويتم فيه الالتقاء بين بعض المشاركين في "ميوزيك بانك مع المحتويات الكورية" وعشاقهم في الخارج.من ناحية أخرى، تقدم اللجنة الكورية لتنمية المحتويات سلسلة "مسرح المحتويات الكورية" بدءا من اليوم على موقعها وموقع إعلام كي بي إس عبر يوتيوب، من أجل تقديم مختلف أنواع المحتويات الثقافية إلى عشاق الموجة الكورية "هالليو".