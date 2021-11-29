فرقة بي تي إس تقيم أول حفل مباشر منذ عامين في الولايات المتحدة

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أقامت فرقة بي تي إس أول حفل موسيقي مباشر لها منذ عامين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أول من أمس السبت.وأقيم حفل "بيرميشن تو دانس" على المسرح في ملعب "سوفت" يومي أمس وأول من أمس، وسيستمر يومي الغد الثلاثاء وبعد الغد الأربعاء. ويعد هذا هو أول حفل موسيقي مباشر للفرقة منذ حفلها الذي أقامته في شهر أكتوبر من عام 2019 في سيول قبل بدء جائحة كورونا.ويشمل الحفل الموسيقي لبي تي إس أغنيات مثل "باتر" و"دينامايت" و"بيرميشن تو دانس" أمام معجبيها الذين يطلق عليهم اسم "آرمي". ويذكر أن أغنية "باتر" ظلت على مخطط "بيلبورد هوت 100" لمدة عشرة أسابيع غير متتالية، متبوعة بأغنيتين فرديتين تصدرتا المخططات، وهما "بيرميشن تو دانس" و"ماي يونيفيرس".وقد أصبحت بي تي إس أول فنان آسيوي يفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، كما تم ترشيحها أيضا لجائزة غرامي لأفضل أداء ثنائي / مجموعة بوب للعام الثاني على التوالي.