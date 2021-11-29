كوريا تعلن إجراءات حجر صحي مشددة اليوم الاثنين

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من المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية إجراءات حجر صحي مشددة اليوم الاثنين للسيطرة على حالات كورونا المتفاقمة. وسوف يرأس الرئيس "مون جيه إين" اجتماع الحجر الصحي الخاص بكورونا اليوم في المكتب الرئاسي.وقد خططت الحكومة في البداية للإعلان عن الإجراءات الجديدة يوم الجمعة، لكنها أرجأت ذلك بسبب الخلافات بين الصناعات والوزارات حول درجة ونطاق الإجراءات، مثل توسيع نظام الدخول للذين تلقوا لقاحات كورونا.ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن إجراءات مكافحة الفيروس في اجتماع اليوم الاثنين، وسط تكهنات بأن نظام تصاريح الدخول سيتم توسيعه ليشمل المزيد من المؤسسات. كما تخطط الحكومة أيضا للإعلان عن قرارها بشأن خطوة محتملة لتحديد فترة صلاحية مدتها ستة أشهر لتلك التصاريح.