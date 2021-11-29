أوميكرون ينتشر في المزيد من الدول حول العالم

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تم الإبلاغ عن حالات إضافية من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المسمى "أوميكرون" في المزيد من البلدان، مما وضع العالم في حالة تأهب. وتم اكتشاف هذا النوع الجديد في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك يوم السبت، بعد يوم من إعلان بلجيكا عن أول حالة في أوربا.وقالت السلطات الهولندية يوم السبت إنها تعتقد أن حالات الإصابة بأوميكرون كانت من بين 61 راكبا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يوم الجمعة.ودفع ظهور هذا المتحور الجديد، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، دول العالم إلى إعادة فرض قيود على الدخول. فقد حظرت إسرائيل دخول جميع الأجانب لمدة 14 يوما بدءا من يوم السبت بعد اكتشاف حالة إصابة بأوميكرون هناك، كما أعلنت مدينة نيويورك حالة الطوارئ استجابة لارتفاع عدد الإصابات والتهديد من قبل المتحور الجديد. وشددت عدة دول، بما في ذلك بريطانيا، قواعد الحجر الصحي وفرضت حظرا على الدخول من منطقة جنوب إفريقيا.