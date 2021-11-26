صادرات المنتجات الزراعية والبحرية الكورية تتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة

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تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والبحرية مستوى 10 مليارات دولار هذا العام لأول مرة على الإطلاق، بزيادة نسبتها 16.1% مقارنة بالعام الماضي.وقالت وزارة الزراعة والغضاء والشؤون الريفية ووزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية اليوم الاثنين إن حجم صادرات المنتجات الزراعية والبحرية الكورية بلغ 10 مليارات و130 مليون دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادارات المنتجات الزراعية والبحرية الكورية مستوى 10 مليارات دولار على أساس سنوي منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1971.وكان من بين أكثر المنتجات الزراعية والبحرية من حيث حجم الصادرات: الأعشاب البحرية "كيم"، ومخلل الكيمتشي، والجينسينغ.