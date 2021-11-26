إصابات المتحور أوميكرون تنتشر في 12 منطقة حول العالم

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استمر المتحور الجديد من فيروس كورونا، المسمى "أوميكرون"، في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مع تأكيد حالات إصابة به في 12 منطقة خلال فترة أسبوعين فقط.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإنه حتى أمس الأحد تم اكتشاف حالات من المتحور الذي يحتمل أن يكون أكثر عدوى في كل من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك والنمسا وبلجيكا وأستراليا وإسرائيل وهونغ كونغ وهولندا، كما أبلغت الدانمارك عن حالات مشتبه فيها، مع انتظار نتائج التحاليل ذات الصلة.وبحسب منفذ الإعلام الهولندي "بي إن اوه نيوز"، تم تأكيد 115 حالة إصابة بأوميكرون حول العالم، مع وصول الحالات المشتبه بها إلى حوالي ألف.وقال كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور "أنتوني فاوتشي"، إن المتحور قد يكون موجودا بالفعل في الولايات المتحدة. وأوضح الدكتور "فاوتشي" أنه عندما يوجد فيروس يُظهر هذه الدرجة من القابلية للانتقال وهناك بالفعل حالات متعلقة بالسفر في إسرائيل وبلجيكا وأماكن أخرى، فإنه دائما ما ينتقل في النهاية بشكل أساسي إلى كل مكان. وقد فرضت دول كثيرة حظرا أو قيودا على السفر إلى منطقة جنوب إفريقيا في محاولة لوقف انتشار العدوى.