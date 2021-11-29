الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية توافق على مفاوضات معاهدة الأوبئة

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أفادت تقارير إعلامية بأن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قد توصلت إلى توافق في الآراء بشأن بدء مفاوضات حول إبرام معاهدة دولية حول التعامل الدولي مع أي أزمات صحية عالمية قادمة.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، وافقت الدول الأعضاء أمس الأحد على تشكيل هيئة تفاوض حكومية دولية تُكلف بصياغة اتفاقية ضمن منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها والتفاوض بشأنها.واتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مبدئيا على عقد الاجتماع الافتتاحي لتلك الهيئة بحلول الأول من شهر مارس القادم على أبعد تقدير، وانتخاب رئيسين مشاركين وأربعة نواب للرئيس.وسوف تبدأ تلك الهيئة بعد ذلك في تحديد العناصر الموضوعية لصياغة مسودة العمل حتى الأول من أغسطس القادم.وسوف تتم مناقشة مسودة القرار في اجتماع يعقد هذا الأسبوع لمجلس منظمة الصحة العالمية وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، ويضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 194 دولة.