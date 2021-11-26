كوريا الشمالية تعزز تدابير الحجر الصحي وسط انتشار أوميكرون

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عززت كوريا الشمالية من جهود الحجر الصحي وسط الانتشار العالمي للمتحور الجديد من فيروس كورونا، "أوميكرون".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن ظهور المتحور الجديد، الذي يعتبر معديا بقوة تبلغ خمس مرات مقارنة بالمتحور "دلتا"، يثير قلقا شديدا. وأضاف التقرير أن المسؤولين والعاملين يبذلون قصارى جهدهم لضمان التطبيق الشامل لإجراءات الحجر الصحي الطارئة في مواجهة الانتشار السريع للمتحور الجديد.وأشار التقرير إلى أن العمال يحاولون إيجاد ومعالجة جميع نقاط الضعف في الحجر الصحي من أجل منع تدفق المتحور الجديد، مع بذل جهود مكثفة لتوعية الجمهور بالأزمة وإجراءات مكافحة الفيروس.كما حثت صحيفة "رودونغ شينمون"، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، الجمهور على توخي الحذر والالتزام بقواعد الحجر الصحي تماما، وقالت إن المزيد من الدول تدخل في دائرة العدوى الجماعية بسبب إهمال الجمهور لتلك الإجراءات.