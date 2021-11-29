كوريا تبدأ في توزيع جرعات إضافية من لقاحات كورونا على الجنود اواخر ديسمبر

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في توزيع جرعات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الجنود أواخر شهر ديسمبر القادم.وصرح مصدر حكومي مسؤول أمس الأحد بأن وزارة الدفاع تخطط لإعطاء جرعات إضافية لجنود الجيش على مدار أربعة أسابيع تقريبا بدءا من يوم 27 ديسمبر.وتشمل قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعات الإضافية الجنود الموجودين في الخدمة الفعلية والمسؤولين العسكريين، الذي أكملوا التطعيم الأولي قبل خمسة أشهر. وسوف يتلقى أولئك العسكريين لقاحات فايزر. وسوف يتم إعطاء الجرعات الإضافية للذين يرغبون في الحصول عليها، ولكن من المتوقع أن يحصل عليها معظم الجنود المؤهلين.وقد تم تغيير الجدول الزمني للجرعات الإضافية بمقدار شهرين حيث أوصت السلطات الصحية مؤخرا بتقصير الفترة الزمنية الدنيا بين التطعيم الأولي والجرعات المعززة من ستة أشهر إلى خمسة.