92.6 % من الشركات المصدرة الكورية تدرك ضرورة التعاون الاقتصادي بين سيول وطوكيو

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تبين أن معظم الشركات المصدرة الكورية تدرك ضرورة التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية واليابان، لكنها متشائمة حيال إمكانية التحسن في العلاقات بينهما.وطبقا لنتائح مسح أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي على 202 شركة مصدرة كورية حول ضرورة التعاون الاقتصادي بين سيول وطوكيو، أكدت 92.6% من الشركات المشاركة في المسح على ضرورة التعاون الاقتصادي، فيما قالت 7.4% منها إنها لا تشعر بالحاجة إلى ذلك التعاون.وفيما يخص مستقل العلاقات بين البلدين، توقعت 80.7% من الشركات المصدرت الكورية أن تستمر الصعوبات الحالية، ببنما توقعت 6.4% منها أن يسوء الوضع في المستقبل، بينما توقعت 12.9% شركة منها أن يتحسن الوضع بشكل تدريجي.ومن بين العوامل التي تعتقد الشركات الكورية أنها تعرقل التعاون بين البلدين، القضايا التاريخية الماضية، ومواصلة انتشار فيروس كورونا، والنزاعات التجارية الجارية بين البلدين، والتنافس الشديد بينهما.