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لم يتبق سوى 100 يوم على إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.وبهذه المناسبة، بدأ المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية حملاتهما الانتخابية عن طريق تعزيز أنشطة لجانهما الانتخابية.وفي حملته الانتخابية في مدينة كوانغ جو، قدم المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" اعتذارا عن المشاكل العقارية التي تعاني منها البلاد، وأكد أنه سيكون رئيسا يركز على الاقتصاد ومعيشة الشعب.وتعهد "لي" بزيادة فرص النمو التحويلي والعادل، وترشيد القيود، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.ومن جانبه، ترأس المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" اليوم أول اجتماع للجنة الانتخابات الرئاسية للحزب.وبعد اختتام اجتماع اللجنة، قام بحملات انتخابية في مناطق مختلفة من مقاطعة تشونغ تشنغ، بما في ذلك مدينة سيجونغ، وقال خلالها إنه سيبذل جهوده لتسلم السلطة.وأكدت المرشحة الرئاسية لحزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" على ضرورة القضاء على نظام الحزبين، وتشكيل حكومة اتحادية تتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤولية مشتركة.وأكد المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" على ضرورة أن يقود الحكومة القادمة خبير في الشؤون العلمية والتكنولوجية للتكيف مع عصر الثورة الصناعية الرابعة.