كوريا تطبق نظام العلاج في المنزل على جميع مرضى كورونا الجدد

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تطبيق نظام العلاج في المنازل على كل مرضى كورونا الجدد بشكل عام، نظرا لأن المستشفيات في منطقة العاصمة قد صارت تعمل بكامل طاقتها تقريبا.وأعلن وزير الصحة "كوان دوك تشول" عن هذا القرار في إحاطة إعلامية في أعقاب اجتماع خاص بشأن سبل الاستجابة لوباء كورونا، أمس الاثنين، حيث قال إنه في ظل هذا القرار الجديد، سيتم فقط إدخال الأشخاص الذين لا يستطيعون العلاج في المنزل، مثل أولئك الذين يعيشون مع آخرين معرضين للإصابة بالعدوى، إلى المستشفيات. وسوف يتم افتتاح مراكز علاج للمرضى الخارجيين على المدى القصير بحيث يمكن للمرضى في المنازل تلقي الرعاية اللازمة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من تغير في الأعراض. وسوف تؤمن الحكومة أيضا المزيد من أسرّة المستشفيات من خلال الأوامر الإدارية والاستفادة القصوى من الأسرّة الموجودة.وسوف يتم إعطاء الجرعات الداعمة من لقاحات كورونا بسرعة لكبار السن وكذلك المقيمين في دور رعاية المسنين والمستشفيات العقلية، وبعد ذلك توسيع توزيعها على عامة الناس. كما تمت مناقشة تدابير أخرى، مثل تقييد حجم التجمعات الشخصية وتوسيع قاعدة دخول كورونا، في اجتماع الحجر الصحي الخاص برئاسة الرئيس "مون جيه إين". ومع ذلك، نظرا لأن هذه الإجراءات من شأنها أن تزعج المواطنين ويكون لها تأثير بعيد المدى على الشركات، فسوف يتم جمع المزيد من الآراء قبل اتخاذ قرار بشأن أي خطوات إضافية.