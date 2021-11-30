الحكومة الكورية تتعهد بمبلغ 32 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الأفغاني

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ستقدم حكومة كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية لأفغانستان بقيمة 32 مليون دولار.وأصدرت وزارة الخارجية هذا الإعلان أمس الاثنين، قائلة إن المساعدات تهدف إلى مساعدة الأفغان في مواجهة أزمة إنسانية. وأضافت أن الدعم المالي سيُقدم من خلال منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي لدعم المجالات العاجلة التي تحتاج إلى الدعم، مثل الغذاء وحماية اللاجئين وخدمات الرعاية الصحية.كما سيتم تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للاجئين الأفغان في دولتين مجاورتين لأفغانستان، وهما إيران وباكستان، حيث تعهدت الوزارة بمواصلة تقديم المساعدات من أجل حل الأزمة الإنسانية في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.وتعد هذه هي أول مساعدات تقدمها سيول لأفغانستان منذ تولي طالبان السلطة هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية في أغسطس من هذا العام.