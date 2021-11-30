سون هاك كيو يعلن ترشجه لانتخابات الرئاسة للمرة الرابعة

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أعلن زعيم المعارضة السابق، "سون هاك كيو"، عن قراره الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وهي رابع مرة يترشح فيها على التوالي.وتعهد الرئيس السابق لحزب "الإصلاح المستقبلي" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بإلغاء ما أسماه بـ"النظام الرئاسي الإمبراطوري"، الذي يسمح بسلطات غير محدودة لرئيس الدولة. وقال إن النظامين الرئاسي والحزبي الحاليين يحرضان على الصراع والمواجهة والانقسام ويمنعان البلاد من فتح مستقبل جديد. وبدلا من ذلك، دعا إلى سياسة ائتلافية تتمحور حول البرلمان. وفي حديثه للصحفيين، قال "سون" إنه قد سلم رسالة صباح يوم الاثنين لمغادرة حزب "مين سينغ"، حيث سيشارك في الانتخابات كمستقل.وكان "سون" البالغ من العمر 74 عاما قد انفصل عن الحزب المحافظ الرئيسي وشارك في الانتخابات التمهيدية للمعسكر الليبرالي قبل انتخابات 2007 و2012 الرئاسية، لكنه احتل المركز الثاني في المرتين. وفي انتخابات 2017، انضم إلى حزب الشعب الوسطي لكنه خسر أمام "آن تشول سو" في الانتخابات التمهيدية. وقد شغل "سون" أيضا منصب وزير الصحة وحاكم مقاطعة كيونغ كي سابقا.