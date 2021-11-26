استطلاع يؤكد احتدام المنافسة بين مرشحيْ الحزبين الحاكم والمعارض

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أظهر أحدث استطلاع للرأي أن "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير، يخوضان سباقا شرسا، حيث لم يتقدم أحدهما عن الآخر بفارق كبير حتى الآن. وتم إجراء الاستطلاع بواسطة "كي بي إس" في الفترة من الجمعة إلى الأحد، فيما لم يتبق سوى أقل من 100 يوم على إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر لها يوم 9 مارس القادم. وسأل الاستطلاع ألف شخص عن المرشح الذي سيصوتون له إذا أجريت الانتخابات في اليوم التالي، حيث حصل كل من "لي" و"يون" على نسبة 35%، بينما حصلت "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة التقدمي على 4,4%، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير على 3,5%. وقال سبعة من بين كل عشرة أشخاص إنهم سيواصلون دعمهم للمرشحين، لكن 62% من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، ونصف عدد الأشخاص تقريبا في الثلاثينيات من العمر، قالوا إنهم قد يغيرون آراءهم. وقال 85% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للإدارة الحالية، عادت نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" إلى مستوى 40 بالمائة.ويبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع الذي نفذته شركة "هان كوك ريسيرش" 96%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%. ويذكر أن أسئلة الاستطلاع ونتائجه متاحة على موقع كي بي إس الإلكتروني:https: //news.kbs. co.kr/datafile/2021/11/20211129_Stk5aa.pdf