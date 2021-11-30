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الاقتصادية

الناتج الصناعي الكوري يسجل أكبر انخفاض منذ 18 شهرا

Write: 2021-11-30 10:53:37

الناتج الصناعي الكوري يسجل أكبر انخفاض منذ 18 شهرا

Photo : Getty Images Bank

انخفض الناتج الصناعي الكوري بحوالي اثنين بالمائة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ليسجل أكبر انخفاض منذ 18 شهرا.
وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد قد وصل إلى 110,8 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض 1,9% مقارنة بما كان عليه في شهر سبتمبر.
ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ أبريل من العام الماضي عندما انخفض بنسبة اثنين بالمائة.
وانخفض الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 3,1%، مما أدى إلى تمديد سلسلة الخسائر إلى أربعة أشهر. كما انخفض إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0,3% على أساس شهري.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0,2% على أساس شهري في أكتوبر. وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5,4% على أساس شهري في الشهر الماضي.



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