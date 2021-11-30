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الدولية

البنتاغون تعيد التأكيد على مظلة الولايات المتحدة النووية لكوريا الجنوبية

Write: 2021-11-30 10:54:15

البنتاغون تعيد التأكيد على مظلة الولايات المتحدة النووية لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، من جديد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على مظلة نووية لردع التهديدات من كوريا الشمالية.
وأصدرت "مارا كارلين" نائبة وكيل وزارة الدفاع للسياسات هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عندما سُئلت عن التغييرات المحتملة في مظلة واشنطن النووية لكوريا الجنوبية. وشددت "كارلين" على الأهمية الحتمية لتوفير الولايات المتحدة للردع الموسع لحلفائها، قائلة إنه لا توجد أي تغييرات فيما يتعلق بهذه المسألة.
وصرحت المسؤولة الأمريكية بأن وزير الدفاع "لويد أوستن" سيجري مشاورات مثمرة في سيول، بما في ذلك مناقشات حول سياسة الردع، وقالت إنه لا حاجة لإجراء أي تغييرات قبل المشاورات.
ويذكر أنه من المقرر أن يغادر الوزير "أوستن" متوجها إلى سيول اليوم الثلاثاء لحضور الاجتماع التشاوري الأمني بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.


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