الولايات المتحدة تكرر دعواتها لكوريا الشمالية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي

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كررت وزارة الخارجية الأمريكية دعواتها لكوريا الشمالية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والدخول في مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي.ووجهت المتحدثة باسم الوزارة "جالينا بورتر" هذه الدعوات في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عندما سُئلت عن تقارير إعلامية تفيد بأن كندا رصدت العشرات من عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في بحر الصين الشرقي، في أنشطة يحتمل أن تكون مرتبطة بكوريا الشمالية. وقالت "بورتر" إنه من المهم أن يبعث المجتمع الدولي برسالة قوية وموحدة تطالب كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات على الفور والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.وأضافت المتحدثة أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية لا تزال قائمة، وأن الولايات المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ واجباتها وفقا لتلك القرارات.وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير مستمرة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تفيد بأن كوريا الشمالية تجري عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل تأمين إمدادات النفط وغيره من السلع.