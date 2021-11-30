الولايات المتحدة تقرر التمركز الدائم لوحدتين عسكريتين في كوريا الجنوبية

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قررت الولايات المتحدة التمركز الدائم لسرب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشى"، ومقر قيادة فرقة مدفعية، فى كوريا الجنوبية.وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن هذا القرار أمس الاثنين بعد الانتهاء من مراجعتها للوضع الدفاعي العالمي، التي بدأتها منذ بداية إدارة بايدن أوائل هذا العام.كما أكدت البنتاغون على الموقف الأمريكي بالإبقاء على القوات في كوريا كما هي عليه، رافضة التكهنات حول احتمال تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا.وكان وزير الدفاع "لويد أوستن" قد وافق على التمركز الدائم للوحدتين والحفاظ على مستوى قوات الولايات المتحدة في كوريا كما هو. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي إنه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، توجه المراجعة تعاونا إضافيا مع الحلفاء والشركاء لدفع المبادرات التي تسهم في الاستقرار الإقليمي وردع العدوان العسكري الصيني المحتمل والتهديدات من قبل كوريا الشمالية.ويبدو أن الولايات المتحدة لن تجري أي تغييرات مهمة في الوقت الحالي في قواتها الخارجية بما في ذلك القوات الموجودة في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، يقال إنها تدرس تعزيز قواعدها في غوام وأستراليا وإعادة ترتيب بعض القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات من قبل الصين.