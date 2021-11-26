تسجيل 3032 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية الكورية عن اكتشاف أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، فيما سجل عدد المرضى ذوي الأعراض الحرجة رقما قياسيا جديدا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد 3 آلاف و32 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عددالمصابين بالفيروس إلى 447 ألفا و230 شخصا.وأضافت الوكالة أن عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة شهد زيادة بمقدار 32 مريضا مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 661 مريضا، 84% منهم تتجاوز أعمارهم 60 عاما.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 3 آلاف و624 حالة وفاة حتى الآن.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 3 آلاف و3 حالات محلية المصدر، منها 2274 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، أما الـ29 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.