توقعات بتجاوز الصادرات الكورية 700 مليار دولار في عام 2024

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات الكورية مستوى 700 مليار دولار في عام 2024.وطبقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لرجال الأعمال اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يسجل حجم الصادرات الكورية أعلى مستوياته هذا العام، وأن يتجاوز 700 مليار دولار في عام 2024.وتوقع التقرير أن يصل حجم الصادرات الكورية لهذا العام إلى حوالي 645 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الصادرات الكورية خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام شهد زيادة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.الجدير بالذكر أن الدول التي تجاوز حجم صادرتها السنوية 700 مليار دولار حتى عام 2019، هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا واليابان.وقالت الرابطة الكورية إن السبب في توقعاتها المتفائلة بشأن نمو الصادرات الكورية خلال السنوات القادمة يعود إلى الاستثمارات الاستباقية الجريئة من قبل الشركات الكورية في مجالات البطاريات الثانوية، والصناعات الحيوية والصحية وشاشات أوليد، والسيارات الكهربائية.وأشارت الرابطة إلى أن هناك بعض القضايا التجارية الملحة التي يجب حلها لتنمية الصادرات الكورية، منها توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين في المجالات الخدمية والاستثمارية بشكل مبكر، وتوقيع اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا، وإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وإلغاء القيود التجارية التي تفرضها كل من كوريا الجنوبية واليابان على الطرف الآخر.