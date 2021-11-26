السلطات الصحية الكورية تحدد فترة صلاحية تصاريح الدخول لـ6 أشهر

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قررت السلطات الصحية الكورية تمديد المرحلة الأولى من نظام العودة إلى الحياة الطبيعية، أي التعايش مع كورونا، لأربعة أسابيع أخرى بعد مرور أربعة أسابيع من بدء تطبيقها.كما حددت فترة صلاحية تصاريح دخول المرافق التي يتجمع فيها الناس، لستة أشهر، وقررت تطعيم جميع المواطنين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و49 عاما بجرعة معززة من لقاحات كورونا.وبموجب هذه القرارات التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم العشرين من ديسمبر القادم، وبالتالي سيحتاج البالغون إلى الحصول على جرعات معززة بعد مرور خمسة أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية من أجل الحفاظ على تصاريخ دخولهم صالحة.الجدير بالذكر أن نظام تصريح الدخول يتطلب حاليا من الأشخاص إظهار دليل على التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية قبل الدخول للمرافق عالية الخطورة مثل الحمامات العامة والحانات وصالات الألعاب الرياضية وغرف الأغاني.وسيتم فتح الحجز للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و49 عاما لتلقى الجرعات الثالثة من اللقاحات يوم الخميس القادم، كما سيبدأ فيه أيضا التطعيم باللقاحات المتبقية لمن يريد تلقيها.وأكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة الاعتراف بأن التطعيم الثالث هو تلقيح أساسي، وليس تلقيحا إضافيا، وأن التطعيم يكتمل فقط بعد اكتمال التطعيم الثالث.وتخطط الحكومة لبذل جهود لتطعيم الشباب الصغار غير المطمعين الذين يبلغ عددهم حوالي مليونا و470 ألفا، كما تخطط لإجراء دراسة حول إمكانية تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما.