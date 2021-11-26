رئيس الوزراء يدعو إلى إلغاء وتأجيل التجمعات للعام القادم

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وسط الزيادة الهائلة في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأعراض الخطيرة، دعا رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" أفراد الشعب إلى إلغاء التجمعات العامة غير العاجلة وتأجيل التجمعات الشخصية للعام القادم، مؤكدا أن كوريا تمر الآن بفترة طارئة.وأضاف "كيم" في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن كوريا تمر حاليا بمنعطف طرق مهم مرة أخرى، محذرا من أنه إذا تعرضت البلاد لانتشار المتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، فقد يكون من الصعب السيطرة عليه.ودعا "كيم" الوزارات إلى تركيز كل طاقاتها على الحجر الصحي، مشيرا إلى الحاجة الملحة لاستجابة حكومية شاملة لمكافحة فيروس كورونا.كما دعا الذين مازالوا مترددين في تلقي لقاح كورونا إلى الإسراع في المشاركة في حملة التطعيم من أجل صحة جيرانهم ومجتمعاتهم، مؤكدا أن اللقاحات أصبحت أساسا للحجر الصحي.