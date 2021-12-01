المكتب الرئاسي الكوري ينفي تقريرا يربط كوريا الجنوبية بمشروع غواصة تايوان

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نفى المكتب الرئاسي في سيول تقريرا يزعم أن كوريا الجنوبية من بين عدة دول تساعد تايوان في بناء أسطول من الغواصات.ونفى مسؤول رئاسي كبير أمس الثلاثاء تقريرا نشرته وكالة رويترز أول من أمس الاثنين، ووصفه بأنه "غير صحيح". وأضاف المسؤول في لقاء مع الصحفيين أن المكتب الرئاسي يبحث في إمكانية النقل غير القانوني للمعلومات على المستويات الفردية.وكان تقرير رويترز قد قال إن مجموعة من بائعي تكنولوجيا الغواصات الأجانب يساعدون في برنامج سري لبناء غواصات في تايوان بموافقة حكوماتهم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وأضاف التقرير أن تايوان وظفت أيضا مهندسين وفنيين وضباطا سابقين في القوات البحرية من خمس دول على الأقل، من بينها أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وإسبانيا وكندا.وبحسب رويترز، تسعى تايوان لبناء ثماني غواصات جديدة بالإضافة إلى الغواصات الأربع الحالية كرادع ضد الصين.