مكتب تحقيقات الفساد يطالب باعتقال رئيس نيابة في فضيحة إساءة استخدام السلطة

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يسعى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا مرة أخرى إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس نيابة متهم بالتآمر مع حزب المعارضة الرئيسي لتقديم شكاوى زائفة للتشهير بمسؤولي المعسكر الحاكم.وقدم رئيس المكتب طلبا أمس الثلاثاء لإصدار أمر من المحكمة بالقبض على رئيس النيابة "سون جون سونغ"، بعد أكثر من شهر بقليل من رفض محكمة منطقة سيول المركزية الطلب السابق بإصدار مذكرة توقيف بحق "سون"، الذي يُشتبه في أنه أمر المدعين العامين بتقديم شكاوى ضد شخصيات موالية للحكومة قبل الانتخابات العامة العام الماضي، والتآمر مع ممثل حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم وونغ" لتقديم شكاوى للتشهير.وكانت المحكمة قد رفضت في السابق اعتقاله، بحجة عدم كفاية الأسباب وانخفاض مخاطر الهروب، بينما يجادل مكتب تحقيقات الفساد بأنه انتهك القوانين المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، وتسريب المعلومات السرية، وحماية المعلومات الشخصية وغيرها.