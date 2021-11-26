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المحلية

انخفاض درجات الحرارة في كوريا بحوالي 10 درجات اليوم الأربعاء

Write: 2021-12-01 10:41:32Update: 2021-12-01 17:27:48

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تنخفض مستويات درجة الحرارة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

الأول من ديسمبر.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء إن درجات الحرارة في صباح الأربعاء ستنخفض بحوالي 10 درجات مئوية، كما ستنخفض أكثر في يوم الغد الخميس.

ونتيجة لذلك، ستتراوح أقل درجات للحرارة الصباحية في البلاد بين ست درجات وخمس درجات مئوية تحت الصفر، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في فترة ما بعد الظهر بين درجة واحدة وتسع درجات مئوية.

وأوضح التقرير أن انخفاض درجات الحرارة الحسية سيكون أكبر بسبب الرياح القوية والباردة. ومع توقع هطول أمطار أو ثلوج في بعض المناطق حتى بعد ظهر الأربعاء، من المتوقع هطول حوالي خمسة ملليمترات من الأمطار في مقاطعات تشونغ تشُنغ وجولا وجيجو، خلال اليوم الأربعاء.
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