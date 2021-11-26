اكتشاف أول حالة مشتبه بأنها أوميكرون في كوريا الجنوبية

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اكتشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بفيروس كورونا يشتبه في أنها بالمتحور الجديد "أوميكرون".وقالت وزارة الصحة والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إن زوجيْن عادا مؤخرا من رحلة إلى نيجيريا خضعا لاختبارات لمعرفة ما إذا كان لديهما إصابة بالمتحور أوميكرون. ومن المتوقع أن تصدر نتيجة الاختبارات مساء اليوم الأربعاء.وتم تشخيص حالة الزوجين، اللذين في الأربعينيات من العمر وزارا تلك الدولة الأفريقية في الفترة من 14 نوفمبر ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بعد الانتهاء من التطعيم بلقاح موديرنا يوم 28 أكتوبر، بأنهما مصابان بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم من وصولهما إلى إنتشون، حيث يقيمان. واكتشفت السلطات الصحية إصابة أحد معارفهم وأحد أفراد أسرتهم بالفيروس أيضا بعد اتصالهم بالزوجين، مما رفع من عدد الحالات المشتبه بها للمتحور أوميكرون إلى أربعة. وقالت الحكومة إنها تتعقب أيضا أكثر من 40 شخصا وصلوا على نفس الرحلة مع الزوجين.وتجري الاختبارات أيضا على اثنين من الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة أولسان أمس الثلاثاء، وكانا قد وصلا مؤخرا من هولندا وألمانيا، وهما الدولتان اللتان أبلغتا عن حالات أوميكرون.