توقعات بتجاوز صادرات كوريا من الكيبوب 200مليون دولار للمرة الأولى

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من المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا من تسجيلات موسيقى الكيبوب مستوى 200مليون دولار أمريكي هذا العام وسط تزايد شعبية الموسيقى والموسيقيين الكوريين الجنوبيين عالميا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات تسجيلات وألبومات الكيبوب 189,7 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حيث تجاوزت بالفعل الرقم الذي تم تسجيله في العام الماضي بأكمله، والذي سجل أكثر من 100 مليون دولار من صادرات هذه المنتجات لأول، حيث بلغ 136,2 مليون دولار.وحسب الدول، استوردت اليابان تسجيلات وألبومات كيبوب أكثر من أي دولة أخرى في الفترة من يناير وحتى أكتوبر، حيث اشترت بحوالي 67 مليون دولار، وتلتها الصين والولايات المتحدة وإندونيسيا وتايوان وتايلاند وهونغ كونغ. وزادت الصادرات بشكل خاص إلى الولايات المتحدة، حيث قفز نصيبها بين جميع شحنات كيبوب الصادرة إلى17,1% خلال فترة الـ10 أشهر، بعدما كانت 2,2% في عام 2012.