كوريا تخسر أمام نيوزيلندا 2-0 في كرة القدم النسائية

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خسر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للسيدات أمام نيوزيلندا 2-0 في مباراته التعزيزية الثانية قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا. وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "غو يانغ"بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الثلاثاء، سجلت "بيدج ساتشيل" و"غابي ريني" هدفين لنيوزيلندا في الدقيقتين 83 و85 على التوالي، لتخسر كوريا لأول مرة أمام نيوزيلندا منذ 25 عاما.وكانت آخر مرة خسرت فيها كوريا الجنوبية أمام نيوزيلندا في كرة القدم النسائية في مارس 1996، بنتيجة 1-0. وفي مباراتهما السابقة في "غو يانغ" أيضا يوم السبت الماضي، فازت كوريا الجنوبية على نيوزيلندا 2-1.وبقيادة المدرب "كولن بيل"، يسعى المنتخب الكوري الجنوبي إلى تحقيق لقبه الآسيوي الأول في بطولة كأس آسيا للسيدات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر يناير القادم.وسوف تُمنح خمس دول متصدرة في البطولة أماكن للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2023 التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.