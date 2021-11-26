العمر المتوقع للمولودين في كوريا العام الماضي يصل إلى 83.5 عام

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من المتوقع أن يتجاوز متوسط العمر المتوقع للأطفال المولودين في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 83 عاما.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يصل معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان إلى 26% للرجال و15% للنساء.وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط العمر المتوقع للمولودين خلال العام الماضي 83.5 عام، بزيادة مقدارها 0.2 عام مقارنة بالعام الماضي، و3.2 عام مقارنة بعام 2011.وأشار التقرير إلى أن متوسط العمر المتوقع للإناث المولودات في العام الماضي يبلغ 86.5 عام، فيما يبلغ المتوسط للذكور 80.5 عام.كما أشار إلى أن احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن الثمانين تبلغ 62.6% للرجال، و81.5% للنساء.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية إن متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2.6 عام للرجال و3.3 عام للنساء، وبذلك يحتل متوسط العمر المتوقع للنساء في كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من بين دول المنظمة بعد اليابان.