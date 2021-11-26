60,2 % من الكوريين يعارضون فرض ضريبة على ملكية الأراضي

Photo : YONHAP News

وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسيرش" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي على ألف من المواطنين الكوريين البالغين، أعرب 60.2% من المشاركين في الاستطلاع عن معارضتهم لخطة المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" لفرض ضريبة جديدة على ملكية الأراضي، فيما بلغت معدلات تأييد تلك الخطة 32.4%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفئة الليبرالية أيدت فرض ضريبة على ملكية الأراضي، بينما عارضت ذلك الفئتان المحافظة والمحايدة.وكان المرشح "لي جيه ميونغ" قد قال مؤخرا إن فرض تلك الضريبة يتطلب موافقة من الشعب، وأنه لا يمكن تنفيذ ذلك إذا عارضه الشعب.وفيما يخص خطة المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" لإعادة النظر في الضريبة العقارية الشاملة، أعرب 45.3% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لخطة "يون"، فيما عارضها 48.5% منهم.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.