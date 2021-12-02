الحكومة الكورية تؤكد استقرار إمدادات محلول اليوريا المائي مع انخفاض الطلب

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن توزيع محلول اليوريا المائي آخذ في الاستقرار مع انخفاض الطلب.جاء ذلك في الاجتماع الحكومي الثاني والعشرين برئاسة نائب وزير المالية "لي أوك يون" أمس الأربعاء، بشأن وضع إمدادات محلول اليوريا المائي المستخدم في مركبات الديزل.ووفقا لمبيعات محطات التعبئة الرئيسية، تم توفير ما بين 200 إلى 300 ألف لتر من محلول اليوريا المائي يوميا، بينما انخفضت الكمية المباعة إلى 200 ألف لتر في الأيام الأخيرة، مقابل 400 ألف لتر في منتصف نوفمبر.كما تجاوز حجم الإنتاج متوسط الاستهلاك اليومي البالغ 600 ألف لتر مع ارتفاع كميات محلول اليوريا المستوردة.وحددت الحكومة اول من أمس الثلاثاء ثلاث محطات وقود أخرى ضمن الموزعين الرئيسيين لمحلول اليوريا المائي، ليرتفع العدد الإجمالي للمحطات الرئيسية لتوزيع اليوريا إلى 130 محطة.