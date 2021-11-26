كوريا الجنوبية تسجل أولى حالات الإصابة بسلالة أوميكرون

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أبلغت كوريا الجنوبية عن أولى حالات الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، وسط الارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.ووفقا للسلطات الصحية، تم تأكيد إصابة 5 أشخاص بالسلالة الجديدة، من بينهم زوجان وصديقهما.وقد زار الزوجان نيجيريا في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر وعادا في 24 نوفمبر، ثم تأكدت إصابتهما في اليوم التالي.ونظرا لأن كليهما حصل على التطعيم بالكامل، فقد تم إعفاؤهما من الحجر الصحي الإلزامي بعد العودة من الرحلة.كما ثبت أيضا إصابة الابن المراهق للزوجين بالفيروس، وما زال اختبار الكشف عن السلالة "أوميكرون" الخاص به قيد الانتظار.وتم تأكيد حالتي إصابة بأوميكرون لامرأتين في الخمسينيات من العمر، كانتا أيضا في زيارة إلى نيجيريا وعادتا يوم 23 نوفمبر، أي قبل يوم واحد من عودة الزوجين.وقد يرتفع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة، حيث توجد أربع حالات مشتبه بها.