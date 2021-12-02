كوريا الجنوبية تفرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على جميع الوافدين من الخارج

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية فرض حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام على جميع الوافدين من الخارج، بمن في ذلك المواطنون الكوريون الجنوبيون، خلال الأسبوعين القادمين.واتخذت السلطات الصحية هذا القرار أمس الأربعاء بعد اجتماع للوزارات ذات الصلة، في أعقاب تسجيل الحالات الأولى في البلاد للإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.وبموجب هذا الإجراء، سيخضع جميع الوافدين من الخارج للحجر الصحي لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة أسبوعين، بغض النظر عن جنسياتهم وحالة التطعيم.وسوف يتم وضع المواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب المقيمين لمدة طويلة في العزل الذاتي في مقر إقامتهم، مع وجوب الخضوع لاختبار "بي سي آر" قبل وبعد الدخول، وقبل إطلاق سراحهم من الحجر الصحي.وسوف يتم عزل الأجانب المقيمين لمدة قصيرة في منشأة العزل الصحي الحكومية المخصصة.واعتبارا من يوم الجمعة، ستضيف الحكومة الكورية نيجيريا إلى قائمة البلدان الخاضعة لتدابير الحجر الصحي الأكثر صرامة وقيود الدخول.كما قررت الحكومة حظر الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إثيوبيا خلال الأسبوعين القادمين اعتبارا من يوم السبت.