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الاقتصادية

معدل التضخم في نوفمبر يسجل أعلى مستوى خلال 10 سنوات تقريبا

Write: 2021-12-02 11:00:45

معدل التضخم في نوفمبر يسجل أعلى مستوى خلال 10 سنوات تقريبا

سجل مؤشر أسعار المستهلك في كوريا خلال الشهر الماضي أسرع وتيرة للنمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المستهلك 109.41 نقطة في نوفمبر، بزيادة 3.7% على أساس سنوي.

وتعد هذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر عام 2011 عندما نما المؤشر بنسبة 4.2%. وهي المرة الأولى أيضا التي يتجاوز فيها الرقم حاجز 3% لشهرين متتاليين، وذلك منذ يناير وفبراير عام 2012.

وبحسب المنتجات، قفزت أسعار السلع بنسبة 5.6% عن العام السابق. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 35.5%، وهو أكبر نمو منذ يوليو 2008. كما قفزت أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 7.6% على أساس سنوي في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم الأساسي مع استبعاد أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
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