الرئيس مون يشدد على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن قبل الاجتماع التشاوري الأمني

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه حجر الزاوية في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وصرح الرئيس بذلك يوم الأربعاء في رسالة تهنئة له بمناسبة الاحتفال بالتحالف الثنائي، عشية الاجتماع التشاوري الأمني السنوي للبلدين الحليفين.وفي الرسالة التي قرأها كبير المستشارين الأمنيين "سوه هون"، قال "مون" إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو أساس الأمن والدبلوماسية في البلاد، وركيزة أساسية للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وحضر وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" حفل العشاء، وقال أيضا إن التحالف الثنائي وضع أساس السلام والاستقرار في المنطقة.وأعرب "أوستن"، الذي يزور كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع التشاوري الأمني، عن أمله في أن يناقش الحلفاء سبل توسيع وتعميق تعاونهم في المحادثات.ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" ونظيره الأمريكي "أوستن" في الاجتماع التشاوري الأمني الثالث والخمسين اليوم الخميس في مبنى وزارة الدفاع في سيول.