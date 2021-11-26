إصابات كورونا اليومية في كوريا تسجل رقما قياسيا جديدا

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مع اتساع نطاق العدوى بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بعد بدء تطبيق نظام التعايش مع كورونا، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بالفيروس أمس مستوى 5 آلاف، محققا رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدء الوباء في كوريا.وصرح مركز التعامل مع الحجر الصحي بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 5 آلاف 266 حالة طوال يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية 457 ألفا و612 حالة.وكان الرقم المسجل أول من أمس هو 5 آلاف و123، حيث تجاوز مستوى 5 آلاف لأول مرة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 4 آلاف و118 حالة في منطقة العاصمة الكبرى منها ألفان و268 حالة في العاصمة سيول، وألف و495 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و355 حالة في مدينة إنتشون.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بمقدار 10، ليبلغ إجمالي عددهم التراكمي 733 مريضا، كما زاد عدد الوفيات بمقدار 47 ليبلغ إجمالي عددها التراكمي 3 آلاف و705 وفيات.